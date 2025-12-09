مستشار وزير التموين السابق: توقعات بتجاوز سعر الأوقية 7000 دولار بنهاية 2026

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق لشئون صناعة الذهب، إن الذهب لا يزال يثبت أنه وعاء ادخاري ناجح للغاية واستثمار طويل الأجل، وذلك في ظل الارتفاعات القياسية التي شهدها على المستويين المحلي والعالمي.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية عبر «الحدث اليوم» أن الذهب حقق ارتفاعًا تجاوز 55% خلال عام 2025، مضيفا أن التوقعات تشير إلى تخطي سعر الأوقية عالميًا لحاجز الـ 7000 دولار بحلول نهاية عام 2026.

وأضاف أن سعر الذهب شهد ارتفاعات قوية للغاية في البورصة العالمية مؤخرًا لتصل أوقية الذهب إلى 4.485 دولارًا، مشيرا إلى انعكاس ذلك محليا بتخطي سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز الـ 5.600 جنيه، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45 ألف جنيه.

ونصح بأن يكون الاستثمار في الذهب بنسبة 30% من إجمالي المدخرات، إلى جانب الأوعية الادخارية الأخرى كالعقارات والشهادات البنكية والبورصة، معتبرا أن هذه النسبة لا تؤدي إلى تجميد الأموال، بل تحقق عائدا جيدًا في غضون عام تقريبًا.

وبشأن أفضل أنواع الذهب للاستثمار، شدد أن المشغولات الذهبية من عيار 21 تعد الخيار الأفضل، موضحا أنها تتمتع بصفة «الزينة والخزينة»، كما أن أجور مصنعيتها أصبحت قريبة جدًا من السبائك والجنيهات.