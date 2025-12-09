سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون، الثلاثاء، جراء فيضانات وسيول شهدتها محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، نقلا عن الدفاع المدني بالإقليم، إن شخصين لقيا مصرعهما وأُصيب 5 آخرون جراء الفيضانات والسيول في مدينة جمجمال بالسليمانية".

وأوضحت أن "الضحيتين هما رجل يبلغ من العمر 70 عاما وامرأة تبلغ 24 عاما".

وأكدت الوكالة أن السيول "جارفة في عدة مناطق من محافظة السليمانية وأيضا في محافظة كركوك (شمال)، وتسببت في إعاقة حركة المرور وغمرت بعض المنازل".

ولفتت إلى أن "الفرق تمكنت من إنقاذ شخصين علقا داخل سيارتهما في قضاء داقوق جنوب كركوك، بعد أن حاصرهما سيل المياه"، موضحة أن "المحافظة شهدت سقوط 41 ملم من الأمطار، وهي كمية جيدة وكبيرة مقارنة بالسنوات السابقة".

وأشارت إلى أن "النجف الأشرف شهدت تساقط أمطار رعدية قوية لم تشهدها المحافظة من فترة طويلة".

وأفادت "الأنواء الجوية" العراقية، بانحسار مؤقت للحالة الجوية يوم غد الأربعاء وعودة الأمطار الخميس والجمعة، وفق المصدر ذاته.