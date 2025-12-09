أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن المرشحين لجائزة أفضل رياضي عالمي لعام 2025.

والمفاجأة أن النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، مرشحا للتتويج بهذه الجائزة بعد أيام قليلة من خلافه مع ناديه ومدربه الهولندي آرني سلوت.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في بيان رسمي، أنه تم فتح باب التصويت لجائزة أفضل شخصية رياضية عالمية للعام الجاري.

وأشارت إلى أنه تم اختيار 6 مرشحين للقائمة المختصرة للفوز بالجائزة، والتي سيتم تقديمها خلال حفل تتويج يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر.

وجاءت قائمة المرشحين لأفضل رياضي في العالم كالتالي:

1- محمد صلاح لاعب كرة القدم.

2- شوهي أوتاني لاعب بيسبول ياباني.

3- سيدني ماكلولين-ليفرون عداءة الحواجز.

4- أرماند دوبلانتيس، لاعب قفز زانة سويدي.

5- تيرينس كروفورد، الملاكم الأمريكي.

6- ماريونا كالدينتي، لاعبة كرة قدم إسبانية".

وعند حديث هيئة الإذاعة البريطانية عن محمد صلاح قالت: "سجل صلاح، "الملك المصري"، 29 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز وحطم العديد من الأرقام القياسية حيث ساعد ليفربول على معادلة الرقم القياسي في الفوز بلقب الدوري للمرة العشرين في موسم 2024-2025".

وأضافت: "أصبح أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي، وجائزة صانع الألعاب لأكثر اللاعبين تمريرات حاسمة، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم نفسه. كما اختير لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثالثة، وهو رقم قياسي، وحصل على جائزة أفضل لاعب من رابطة كتاب كرة القدم للمرة الثالثة".

وتابعت: "أصبح اللاعب البالغ من العمر 33 عاما اللاعب الأجنبي الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزا رقم سيرجيو أجويرو البالغ 184 هدفا".

قبل أن تنهي: "سجل صلاح خمسة أهداف في 18 مباراة مع ليفربول حتى الآن هذا الموسم، وقال يوم السبت إنه شعر وكأنه "ألقاه النادي تحت الحافلة" وأن علاقته مع المدرب أرن سلوت انهارت".