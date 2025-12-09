أمطار وسيول خفيفة بوادي المالحة بمدينة رأس سدر في جنوب سيناء

شهدت منطقة وادي المالحة التابعة لمركز رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار غزيرة أعقبها سيل خفيف سار في مجراه الطبيعي.

كما شهدت مدينة الطور تساقط أمطار خفيفة على فترت متقطعة، ولم تسفر عن أية تجمعات مياه.

وتسود محافظة جنوب سيناء اليوم، أجواء غائمة على جميع المدن، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة أية تداعيات قد تحدث نتيجة لهذه الأجواء.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن المحافظة يسودها طقس غائم وأجواء باردة خاصة بمدينة سانت كاترين التي تصل درجة الحرارة بها إلى 2 درجة ليلا، واحتمال سقوط أمطار على بعض المناطق.

وأوضح المركز أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأجواء غير المستقرة التي تسود جميع مدن المحافظة، مؤكدا أن الرحلات البحرية بالمدن السياحية تسير بشكل طبيعي لاستقرار حالة البحر، كما أن حركة المرور بجميع الطرق الدولية والرئيسية بالمحافظة طبيعة، وجرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية والرادارات على طول الرئيسية والدولية.

كما جرى التأكيد على رؤساء المدن لمراجعة معدات الحملة، والتأكد من جاهزيتها للتحرك الفوري في حالة تساقط أمطار.

ووجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، ومراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات، للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى جاهزية المعدات وحدات الطوارئ للتعامل مع أي طوارئ، والمتابعة على مدار الساعة.