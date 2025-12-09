الحكومة الفلسطينية تدعو لوقف إقامة 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى تحرك عاجل لمواجهة إعلان سلطات الاحتلال البدء بإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وطالب مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، بتحرك فوري من العالم العربي والإسلامي والدولي لردع هذه الخطوات الأحادية التي تزيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بحسب وكالة سند.

وأشار إلى أن هذه السياسات العدوانية لن تحقق الأمن لأي طرف على المدى القريب أو البعيد.

وفي السياق ذاته، ناقش المجلس جهود الطواقم الحكومية والمؤسسات الدولية المشتركة في تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضمن غرفة العمليات الحكومية، مشددًا على ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة وقف الحرب وتسريع عمليات التعافي وإعادة الإعمار في القطاع.

كما ندد المجلس باقتحام قوات الاحتلال لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح والاعتداء على ممتلكاتها، محذرًا من التداعيات الخطيرة لهذه الانتهاكات.

وأدان المجلس أيضًا اقتحام قوات الاحتلال جامعتي بيرزيت والقدس في أبو ديس، معتبرًا هذه الاعتداءات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحماية المؤسسات التعليمية.