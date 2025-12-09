 شومر: المزارعون بحاجة للمساعدة بسبب سياسات ترامب - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 7:40 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

شومر: المزارعون بحاجة للمساعدة بسبب سياسات ترامب

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 7:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 7:21 ص

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إن السبب وراء حاجة المزارعين الأمريكيين لمليارات الدولارات من الحكومة الاتحادية يعود في المقام الأول إلى سياسات الرسوم "الكارثية" للرئيس دونالد ترامب.

وأضاف شومر من على منصة مجلس الشيوخ: "الآن، يقوم دونالد ترامب بتمجيد نفسه، متظاهرا بأنه بطل بالنسبة للمزارعين، بينما يستخدم أموال دافعي الضرائب لترتيب الفوضى التي تسبب بها". وأردف: "إنها مثال كلاسيكي على عدم كفاءة دونالد ترامب".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من يوم الاثنين عن تقديم 12 مليار دولار كمساعدات اقتصادية للمزارعين. واعتبر شومر أن هذه الدفعة لمرة واحدة تعد "راحة باردة" بالنسبة للمزارعين الذين عانوا من القلق والخسائر المالية.

وقال شومر: "المزارعون لا يريدون إعانات. اسألوهم. إنهم يريدون أسواقا، لكن سياسات دونالد ترامب قتلت الأسواق التي يعتمد عليها مزارعونا لكسب رزقهم".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك