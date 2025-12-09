شومر: المزارعون بحاجة للمساعدة بسبب سياسات ترامب

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إن السبب وراء حاجة المزارعين الأمريكيين لمليارات الدولارات من الحكومة الاتحادية يعود في المقام الأول إلى سياسات الرسوم "الكارثية" للرئيس دونالد ترامب.

وأضاف شومر من على منصة مجلس الشيوخ: "الآن، يقوم دونالد ترامب بتمجيد نفسه، متظاهرا بأنه بطل بالنسبة للمزارعين، بينما يستخدم أموال دافعي الضرائب لترتيب الفوضى التي تسبب بها". وأردف: "إنها مثال كلاسيكي على عدم كفاءة دونالد ترامب".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من يوم الاثنين عن تقديم 12 مليار دولار كمساعدات اقتصادية للمزارعين. واعتبر شومر أن هذه الدفعة لمرة واحدة تعد "راحة باردة" بالنسبة للمزارعين الذين عانوا من القلق والخسائر المالية.

وقال شومر: "المزارعون لا يريدون إعانات. اسألوهم. إنهم يريدون أسواقا، لكن سياسات دونالد ترامب قتلت الأسواق التي يعتمد عليها مزارعونا لكسب رزقهم".