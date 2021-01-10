 مقتل 12 مدنيا في غارة جوية بإقليم نمروز الأفغاني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 12 مدنيا في غارة جوية بإقليم نمروز الأفغاني

أ ش أ
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 11:26 ص | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 11:26 ص

أعلن رئيس مجلس إقليم "نمروز" الأفغاني باز محمد ناصر مقتل 12 مدنيا على الأقل في غارة جوية وقعت في وقت متأخر من الليلة الماضية.
وأضاف ناصر - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم /الأحد/ - أن الغارة الجوية وقعت في قرية "منازاري" بمديرية "خشرود"، مشيرا إلى أنه تم خلالها أيضا استهداف حركة "طالبان" ولكنه لم ترد أي تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا في صفوفها.
من جانبهم، لم يعلق المسؤولون الحكوميون المحليون أو أي من مسؤولي الأمن الأفغان بعد على هذه الغارة الجوية.
كما أن حركة "طالبان" لم تعلق هي الأخرى على هذه الأنباء حتى الآن.


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