محكمة في ميانمار تصدر حكما جديدا بسجن الزعيمة السابقة سو تشي

كشفت مصادر مطلعة، عن إصدار محكمة في ميانمار اليوم الاثنين حكما بالسجن 4 سنوات أخرى بحق الزعيمة السابقة التي أطاح بها الجيش أون سان سو تشي.

وأدانت هيئة المحكمة سو تشي بانتهاك قيود مكافحة فيروس كورونا وحيازة أجهزة اتصال لاسلكية بدون ترخيص، مما يعد خرقا لقوانين الاتصالات والاستيراد والتصدير.

ولم يتم السماح للصحفيين والجمهور بحضور المحاكمة، ومن ثم فإنه لم يُعرف رد فعل سو تشي.

وتواجه سو تشي، 76 عاما، 12 دعوى قانونية، ويقول الخبراء إنها قد تواجه أحكاما بالسجن تتجاوز الـ100 عام.

وصدر أول حكم بحقها في ديسمبر، حيث حُكم عليها بالسجن لـ4 سنوات، لإدانتها بالتحريض على اضطرابات وانتهاك القيود ذات الصلة بكورونا.

وخفف الحكام العسكريون لاحقا عقوبتها إلى عامين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت سو تشي ستقضي هذه العقوبة في السجن أم سيُسمح لها بالبقاء رهن الإقامة الجبرية.

تجدر الإشارة إلى أنها موقوفة منذ الأول من فبراير من العام الماضي، قبل ساعات من إطاحة الجيش بالمسؤولين المدنيين المنتخبين.