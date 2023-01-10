أحمد السعدني عن شائعة وفاة والده: تنشل ياللي كتبت إشاعة

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علق الفنان أحمد السعدني على شائعة وفاة والده صلاح السعدني، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "كنت عايز تبقي الريس وانت من مروجي الإشاعات يا خلة".

وطمأن أحمد السعدني الجمهور المصري ومحبي الفنان الكبير صلاح السعدني، حيث كتب: "أبويا بخير الحمدلله إن شاء الله تنشل يالي كتبت إشاعه".

وكان نفى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، الشائعات التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني.

وأكد أشرف زكي في تصريح خاص لـ"الشروق" إن صلاح السعدني بخير، وينعم بالهدوء وسط أسرته، كما طلب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في الأخبار التي يتداولوها لإنها من تؤثر بالسلب على نفسية الفنانين وأسرهم.