اعتقال 15 فلسطينيا في الضفة الغربية واستمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 15 مواطنا فلسطينيا من مدن الضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، أن الاعتقالات شملت سبعة من الخليل، وأربعة من جنين، وأربعة من رام الله وبيت لحم ونابلس.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين، صباح اليوم، المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.



وذكرت دائرة الأوقاف أن "المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية منه".



ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، "نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين"، لافتة إلى أن "شرطة الاحتلال واصلت التضييق دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية".



وأشارت إلى أن "المقدسيين يواصلون الدعوات إلى ضرورة الحشد والرباط اليومي في المسجد الأقصى لإفشال كل مخططات الاحتلال وجماعات الهيكل".



ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.