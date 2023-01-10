أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، اليوم الثلاثاء، عن وضع حجر الأساس لمشاريع عقد تطوير وتشغيل محطتي الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، شرق المملكة، المسند للشركة السعودية العالمية للموانئ (إس جي بي) بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال وفقا لصيغة (بي أو تي)، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.



وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن المشاريع الجديدة تتضمن تطوير الأعمال الخاصة بمحطتي الحاويات بميناء الدمام، ومن بينها تطوير الأرصفة وبنيتها التحتية، والمرافق الخاصة بمحطة الحاويات الأولى، وكذلك التوسع في الأرصفة وتطوير ساحة الحاويات المصاحبة بمحطة الحاويات الثانية بهدف استيعاب ومناولة السفن العملاقة ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة، بالإضافة إلى إنشاء منطقة مُخصصة لتجربة المعدات والتقنيات الحديثة قبل التطبيق العملي (ساند بوكس) على مساحة 3 هيكتار باستخدام أحدث التقنيات، التي ستعزز الجاهزية المستقبلية والكفاءة التشغيلية للميناء.



وتسهم مشاريع عقد الإسناد بالميناء في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بـ 120 في المائة لتصل إلى 5ر7 ملايين حاوية وتوفير 4 آلاف وظيفة، بما يدعم جهود "موانئ" في تعزيز قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية ويرفع موثوقية سلاسل الإمداد، إضافة إلى تعزيز حركة الواردات والصادرات الوطنية، وكذلك رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.