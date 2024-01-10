كشف الفنان الشاب أحمد داش، عن احترافه كرة القدم بنادي إنبي، مشيرا إلى قضائه 9 سنوات بين جدران النادي ضمن قطاعات الناشئين وذلك قبل التوجه إلى عالم الفن.
وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إن «لا التمثيل أو الفن عمره ما كان حلمي»، موضحا أن قدرة الفن في «التعبير عن النفس» شكلت دافعا وتحولا هاما تجاه تغيير قراره.
وأشار إلى تصعيده للمشاركة في فيلم «لا مؤاخذة»، مع المخرج عمرو سلامة في أعقاب نجاحه في أداء اختبار «الكاستنج»، لافتا إلى توجه نحو تقديم الإعلانات قرابة العام ونصف العام قبل الظهور بأولى الأفلام.
وأضاف أن «ورش الرقص والتمثيل» إلى جانب ممارسته الرياضة ساعدته كثيرا في «أداء أدوار الأكشن، وربط المخ بحركة العضلات أثناء التمثيل».
من جانبه قال السيناريست مدحت العدل، إن التلقائية أبرز سمات «داش» الفنية، معقبا: «مشاهده كلها تلقائية ولا تشعر أنها تمثيل، إنسان طبيعي جدا، وانفعالاته واقعية».