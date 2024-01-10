كشف الفنان الشاب أحمد داش، عن احترافه كرة القدم بنادي إنبي، مشيرا إلى قضائه 9 سنوات بين جدران النادي ‏ضمن قطاعات الناشئين وذلك قبل التوجه إلى عالم الفن.‏

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء ‏الثلاثاء، إن «لا التمثيل أو الفن عمره ما كان حلمي»، موضحا أن قدرة الفن في «التعبير عن النفس» شكلت دافعا ‏وتحولا هاما تجاه تغيير قراره.‏

وأشار إلى تصعيده للمشاركة في فيلم «لا مؤاخذة»، مع المخرج عمرو سلامة في أعقاب نجاحه في أداء اختبار ‏‏«الكاستنج»، لافتا إلى توجه نحو تقديم الإعلانات قرابة العام ونصف العام قبل الظهور بأولى الأفلام.‏

وأضاف أن «ورش الرقص والتمثيل» إلى جانب ممارسته الرياضة ساعدته كثيرا في «أداء أدوار الأكشن، وربط ‏المخ بحركة العضلات أثناء التمثيل».‏

من جانبه قال السيناريست مدحت العدل، إن التلقائية أبرز سمات «داش» الفنية، معقبا: «مشاهده كلها تلقائية ولا تشعر ‏أنها تمثيل، إنسان طبيعي جدا، وانفعالاته واقعية».‏