أحمد صبري أبو الفتوح: وضعت بطل رواية صاحب العالم أمام تحديات معاصرة

قال الكاتب أحمد صبري أبو الفتوح: "أعرف تماما نفسية الموظف، كنت أتعامل معهم كثيرا من واقع مسيرتي المهنية في سلك القضاء والنيابة، ومن هذا المنطلق وضعت بطل روايتي (صاحب العالم) في ظروف تبرر له عدم قدرته كشخص ستيني على التعامل مع وسائل التواصل الحديثة".

جاء ذلك خلال وقائع الندوة التي تنظمها دار الشروق؛ لمناقشة وتوقيع رواية "صاحب العالم" للروائي أحمد صبري أبو الفتوح، في مبنى قنصلية بوسط البلد، حيث حضور الكاتب الصحفي سيد محمود، والناقد محمود عبد الشكور والكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، الكاتب عبدالله السناوي، والمخرج مجدي أحمد علي، الكاتبة والنائبة ضحى عاصي.

أضاف بعدها أحمد صبري أبو الفتوح، أنه يعتبر نجيب محفوظ هو شيخ طريقة الكتابة بالنسبة له، قائلا: كنت قريب منه جدا، ولكن أحزنني أنه توفي قبل أن يقرأ لي كلمة واحدة من رواياتي، باستثناء قصة قصيرة نشرتها في "روز اليوسف"، وأرفض تماما التجرأ على مقام نجيب محفوظ، ولا أقول أن أحدا لن يتجاوزه إبداعيا، فربما نشهد ذلك يوما ما، ولكنه هو من اختصر طريق الرواية، بعدما لم نكن نعرف عنها شيئا.

أحمد صبرى أبو الفتوح؛ روائي مصري درس الحقوق في جامعة القاهرة وعمل بالسلك القضائي حتى أصبح رئيسًا للنيابة العامة، ثم استقال وعمل بالمحاماة. تعد خماسيته الشهيرة «ملحمة السراسوة» من أبرز أعماله، وقد نال عن الجزء الأول منها جائزة ساويرس للرواية -فئة كبار الكتاب.

صدر له أيضًا اثنا عشر عملًا روائيًّا أبرزها رواية «تاريخ آخر للحزن» ورواية «أجندة سيد الأهل» ورواية «برسكال» وغيرها من الأعمال التى لاقت صدى كبيرًا لدى النقاد والقراء. له مجموعة قصصية بعنوان «وفاة المعلم حنا».