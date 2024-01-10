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تحدث عمرو الحديدي مدافع الأهلي السابق، عن مشاركة منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والمقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير الجاري و 11 فبراير.

وأضاف الحديدي في تصريحات تليفزيونية: "روي فيتوريا مدرب منتخب مصر جريء ويتعامل بخبث في وسائل الإعلام، ويدرس جيدًا جميع المنافسين، وهو يريد إبعاد الضغط عن اللاعبين".

وتابع: "هناك لاعبين لديهم ثبات انفعالي مثل محمد صلاح وتريزيجيه، عكس لاعبين آخرين مثل مروان عطية ومحمد هاني، وهناك لاعبين لم تُدلي بأي تصريحات إعلامية مطلقا، ومنتخب مصر سيؤدي بمستوى جيد وفقا لإمكانيات لاعبيه المميزة، وتمت دراسة كل الأمور بكل تأكيد سواء الملاعب أو الأجواء هناك".

وواصل: "روي فيتوريا لديه أسلوب معين، ولكن اللاعبين عليها التنفيذ وفقًا لآلية معينة، لأنهم في النهاية هم الأدوات التي يمتلكها المدرب".

وحول الفرق المرشحة للمنافسة بقوة على أمم إفريقيا، قال: "نيجيريا والسنغال والمغرب والجزائر ومصر وكوت ديفوار".

وأتم: "هناك منتخبات جيدة لفتت الأنظار مثل بوركينا فاسو أيضا، لكن النفس الطويل يكون لخبرات اللاعبين".