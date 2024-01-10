بسمة وهبة تطالب برفع الحصانة عن النائبة المتهمة بالغش بعد صفع المراقبة

طالبت الإعلامية بسمة وهبة، برفع الحصانة البرلمانية عن النائبة «ن- ر» وذلك في أعقاب اعتدائها على إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس المسئولة عن المراقبة على الامتحانات أثناء ضبطها متلبسة بالغش خلال أداء الاختبارات بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، بحسب بيان الجامعة.

وأشارت خلال تقديم برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الثلاثاء، إلى تحرير الجامعة محضرا ضد النائبة السابقة في أعقاب الواقعة، لافتة الى اعتداء البرلمانية على المراقبة بـ «بالصفع على الوجه» بحسب قولها.

ووجهت «وهبة» رسالة الى الأخيرة قائلة إن «استغلال واستخدام الصفة النيابية؛ كان زمان يا سيادة النائبة، قبل أن يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان النائب لديه سلطة كبيرة وقوة خارقة تمكنه من فعل كل شيء، لكن الأن لا يوجد شخص فوق القانون».

وأدانت استغلال النائبة موقعها النيابي بارتكاب أفعال مشينة تنطوي تحت إهانة النفس الإنسانية، قائلة: «مش من حقك تضربيها بالقلم، للأسف استخدمتي أقسى وأكبر أنواع الإهانة للإنسان، لا يمكن أي حصانة تمنحك السلطة إنك تضربي أي إنسان بالقلم».