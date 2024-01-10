غلق وتشميع 18 محلا مخالفا في مدينة دمياط الجديدة

شنت اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بجهاز مدينة دمياط الجديدة، بالاشتراك مع شرطة التعمير، وهندسة كهرباء دمياط الجديدة، حملة مكبرة، حيث نفذت 18 قرار غلق وتشميع للمحلات التي تعمل بدون ترخيص، وكذلك للبدرومات التي تزاول نشاطا بالمخالفة للقانون، بالحي الأول والثالث والرابع بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح بيان أصدره المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، ومزاولة بعض المواطنين أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها، كالوحدات السكنية سواء بالعمارات، أو قطع الأراضي، أو السكني، أو البدروم، أو الجراج لغير الغرض المخصص له، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة، كما حذر المخالفين من إعادة فتح المحلات أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز، لتوفيق أوضاعها، مضيفا أن من يقوم بفض «الجمع» الأحمر، يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله.

وتابع أنه تم شن حملة أيضا لإزالة المخالفات والإشغالات بالمنطقة المركزية بالمدينة، وتحرير محاضر للمحلات المخالفة، ومصادرة المضبوطات وإيداعها في مخازن الجهاز، ويأتي ذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسيء إلى المظهر الحضاري والجمالي، مؤكدا استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبد المطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها، وكذلك إزالة جميع المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.