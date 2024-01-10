إصابة 12 فلسطينيا برصاص إسرائيلي في نابلس

أصيب 12 فلسطينيا، بينهم تسعة بالرصاص الحي، إثر اقتحام القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مدينة نابلس بالضفة الغربية ومحاصرتها البلدة القديمة فيها.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن طواقم الإسعاف في الهلال الأحمر قولها، إن "12 مواطنا، بينهم طفل وسيدة مسنة، أصيبوا برصاص الاحتلال وبالضرب، وجرى تقديم الإسعافات الميدانية اللازمة لهم وتم نقلهم الى المستشفى لاستكمال العلاج".

وأوضحت أن من بين المصابين تسعة شبان، من بينهم ثمانية أصيبوا بالرصاص الحي، وتاسع في اعتداء بالضرب وعولج ميدانيا، إلى جانب إصابة طفلين /16 عاما/ بالرصاص الحي في القدم، وسيدة مسنة /70 عاما/ أصيبت بالهلع وتم التعامل معها ميدانيا.

وذكرت مصادر محلية أن "قوات خاصة احتلالية اقتحمت سوق الحدادين داخل البلدة القديمة، وحاصرت أحد المنازل، واعتقل الاحتلال مواطنا من داخل البلدة، كما اقتحمت أعداد كبيرة من الجيبات العسكرية والآليات المدينة من محاور عدة، وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة، واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل في محيطها".

وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال تتواجد حاليا في عدد من الشوارع كما تتمركز الجيبات الإسرائيلية في عدد من المناطق"، لافتة إلى أن "قوات الاحتلال داهمت عدة منازل ومكاتب وحطمت محتوياتها".

وأعلنت عدة مؤسسات تأخير ساعات عمل الموظفين بسبب الاقتحام المستمر للمدينة.