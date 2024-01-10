تصدرت وحدة الماسة لقوات الهندسة الإسرائيلية الخاصة العناوين، أمس الثلاثاء، بعد مقتل 5 من عناصرها، بعد تفجير سيارة مفخخة في غزة.

ولكن بتتبع مسيرة القوات الهندسية الخاصة المعروفة "بيهلوم"، نجد أنها ليست المرة الأولى التي تقع بها القوة صيدا ثمينا في فخاخ المقاومة الفلسطينية، وذلك بالرغم من تاريخ قديم للقوة المذكورة في التعامل مع المتفجرات.

ونستعرض في السطور التالية الخسائر التي تكبدتها القوة الهندسية الإسرائيلية في العدوان الأخير، مع نبذة عن تاريخ الوحدة التي تعتبر بمثابة مارينز هندسة الجيش الإسرائيلي.

- النشأة

ورد في مقال عسكري بموقع الميادين اللبناني، أن وحدة الماسة تتشكل من 4 أقسام ظهر أولها عام 1947، وهي فرقة "سبير" التي تتألف من مهندسين يهود شاركوا بالحرب العالمية، وكانت تختص بزرع الألغام لاستهداف الفلسطينيين.

ظهرت ثاني أقسام الوحدة عام 1982، وهي وحدة "ياعال"، وكانت تعمل بشكل سري لإنقاذ الجنود الإسرائيليين من حقول الألغام خلال حرب لبنان الأولى.

وتم دمج القسمين عام 1995 في وحدة "الماسة يهلوم"، وتم إضافة قسم مختص بالأنفاق للوحدة عام 2004؛ نتيجة انتشار سلاح الأنفاق لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

- المهمة

يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قناته الرسمية، أن وحدة الماسة هي بمثابة قوات النخبة لسلاح الهندسة، وتختص بزراعة الألغام والتعامل مع الأنفاق والعبوات الناسفة والقتال البري الملتحم كحال سائر القوات الخاصة.

- التسليح

تذكر بعض المواقع العربية أن أسلحة الوحدة تتنوع بين الرشاشات الخفيفة والتي تتكون من 4 أنواع هي، إم 4، وتاعور، ونيجيف، وماغ.

وتستخدم الوحدة رشاش ثقيل من نوع "بوما"، ونوعين من القناصات إحدهما لاستهداف الأبنية والمركبات.

- فضائح

اشتهرت الوحدة مؤخرا عبر الإعلام العبري بوقوع حالات الابتزاز الجنسي للمجندات نتيجة انضمام نحو 130 منهن للوحدة، وحدوث احتكاكات بين المجندات والجنود الذكور.

- الماسة في مصيدة القسام

ووفقًا لما صرحت به كتائب القسام من جهة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي عبر بيانات رسمية من جهة أخرى، فإن الوحدة تعرضت لـ3 عمليات تفجير أنفاق أسفرت عن مقتل أكثر من 10 من عناصرها، بينما تأتي عملية تفجير المفخخة الأخيرة لترفع العدد لـ15 على الأقل.

يذكر أنه وفقا لتصريحات وردت بالإعلام العبري، أن أحد ضباط وحدة الماسة كان بين الـ3 أسرى، الذين قتلهم جنود الاحتلال بالخطأ في الشجاعية خلال الواقعة الشهيرة.