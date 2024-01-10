مدرب جامبيا: منتخب مصر لن يفوز بكأس أمم إفريقيا

أشاد توم سانتيفت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، بالإمكانيات التي يمتلكها المنتخب المصري، قبل بداية بطولة كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وقال توم سانتيفت في تصريحات تليفزيونية: "أعتقد أن مصر لديها فريق قوي جدًا، وهي مرشحة للفوز باللقب مثلها مثل الجزائر والمغرب وحتى منتخب تونس".

وأضاف: "لا أعتقد أن فريقاً من شمال إفريقيا سيفوز بلقب كأس إفريقيا التي تُقام في غرب إفريقيا، لأن الرطوبة عالية والحرارة عالية؛ والتوقيت مختلف وكذلك درجة الحرارة، والملعب مختلف والظروف مختلفة".

وتابع: "أعتقد أن فريقًا من غرب إفريقيا هو الذي سيفوز بهذا اللقب، وأرى السنغال قوية دائمًا؛ وكذلك مالي التي يمكنها أن تكون فريقًا قويًا".

وأتم: "في رأيي أن النهائي سيكون بين كوت ديفوار ونيجيريا، وبالنسبة لي نيجيريا قوية للغاية، ولكن أيضاً كوت ديفوار قوية وتلعب على أرضها".