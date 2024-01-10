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مدرب جامبيا: منتخب مصر لن يفوز بكأس أمم إفريقيا

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 10 يناير 2024 - 1:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 يناير 2024 - 1:36 ص

أشاد توم سانتيفت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، بالإمكانيات التي يمتلكها المنتخب المصري، قبل بداية بطولة كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وقال توم سانتيفت في تصريحات تليفزيونية: "أعتقد أن مصر لديها فريق قوي جدًا، وهي مرشحة للفوز باللقب مثلها مثل الجزائر والمغرب وحتى منتخب تونس".

وأضاف: "لا أعتقد أن فريقاً من شمال إفريقيا سيفوز بلقب كأس إفريقيا التي تُقام في غرب إفريقيا، لأن الرطوبة عالية والحرارة عالية؛ والتوقيت مختلف وكذلك درجة الحرارة، والملعب مختلف والظروف مختلفة".

وتابع: "أعتقد أن فريقًا من غرب إفريقيا هو الذي سيفوز بهذا اللقب، وأرى السنغال قوية دائمًا؛ وكذلك مالي التي يمكنها أن تكون فريقًا قويًا".

وأتم: "في رأيي أن النهائي سيكون بين كوت ديفوار ونيجيريا، وبالنسبة لي نيجيريا قوية للغاية، ولكن أيضاً كوت ديفوار قوية وتلعب على أرضها".


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