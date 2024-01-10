نظم وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، اليوم الأربعاء، حفل استقبال لسفراء الاتحاد الأوروبي والمستشارين الإعلاميين بالسفارات الأوروبية لدى مصر وعدد من الصحفيين المصريين والأجانب بمناسبة حلول العام الجديد، وذلك بمقر إقامة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان برجر.

وأكد برجر، أن العام الجاري سيشهد زخما كبيرا في التعاون مع مصر بمختلف المجالات، مشيراً إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.

- توقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مصر

وأشار برجر إلى توقيع العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع مصر والعديد من الزيارات التي قام بها مسئولو الاتحاد والمفوضية الأوروبية وعلى رأسها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وكشف سفير الاتحاد الأوروبي عن تنظيم العديد من الفعاليات قريبا بهدف تعزيز التعاون المثمر بين مصر والاتحاد، لاسيما في قطاع المياه والهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب في ظل الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

- دور الصحفيين في مناطق الحروب

وأعرب برجر عن تقديره البالغ للدور الذي يقوم به الصحفيون في أداء واجبهم في تغطية الأحداث والأخبار وما يتعرض له بعضهم في مناطق الحروب كما هو الحال في قطاع غزة وأوكرانيا.

- سفراء بلجيكا وإيطاليا وهولندا أبرز الحضور

وحضر الفعاليات سفير بلجيكا بالقاهرة فرانسوا كورنييه دى إلزيوس، وسفير إيطاليا بالقاهرة ميكيلي كواروني، وسفير هولندا الجديد لدى مصر، بيتر موليما، وسفير اليونان بالقاهرة نيقولاوس باباجيورجيو، بالإضافة لسفير بلغاريا بالقاهرة سفير ديان كاتراتشيف، وسفير ليتوانيا بالقاهرة أرتوراس جايليوناس.

- رئاسة بلجيكا للاتحاد الأوروبي

بدوره، تحدث سفير بلجيكا بالقاهرة فرانسوا كورنييه دى إلزيوس، خلال كلمته في حفل الاستقبال، عن رئاسة بلاده الحالية للاتحاد الأوروبي وأهم الأولويات.

وقال السفير البلجيكي إن رئاسة بلاده ستتركز على تعزيز التعاون الأوروبي في العديد من المجالات من بينها الاقتصاد والدفاع والبيئة والصحة وحماية الحدود.

وتتولى بلجيكا رئاسة الاتحاد الأوروبي حالياً في لحظة فارقة وسط تواصل الحرب في غزة وأوكرانيا، فضلاً عن التحديات العالمية مثل تغير المناخ والهجرة.