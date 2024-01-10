طبيب الأهلي السابق يكشف سبب زيارة جوزيه للقاهرة

قال محمد فكري الطبيب النفسي السابق للنادي الأهلي، إنه يرتبط بعلاقة جيدة مع المدرب مانويل جوزيه، مشيرا إلى أن زيارته كانت قصيرة للقاهرة ولم تستمر سوى 3 أيام.

وأضاف فكري في تصريحات تليفزيونية: "مانويل جوزيه كان في القاهرة لتصوير إعلان لأحد رعاة النادي الأهلي، ودائما عندما يكون في مصر يتحدث عن الذكريات".

وواصل: "جوزيه يؤكد دائما أن لديه ذكريات رائعة في مصر وعاش أحلى أيام في القاهرة وسط جماهير النادي الأهلي، وهو دائما مندهش من الجماهير التي تتذكره دائمًا، حتى جمهور الزمالك يحب التصوير معه، وهو إنسان بسيط ومتواضع ويتعامل جيدا مع الناس".

وأتم: "جوزيه كان يظهر عصبيا في المباريات، لكنه خارج الملعب إنسان متواضع وطيب، وكان في القاهرة بمفرده فقط، ولم يعد متابعًا لمباريات الأهلي حاليا ووصل لمرحلة تشبع بعد سنوات من العمل في التدريب، ولم يتم الحديث مطلقا عن مارسيل كولر".