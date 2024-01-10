رشوان: الصحفية صاحبة مزاعم الرسوم الإضافية بمعبر رفح خالفت شروط إقامتها في مصر

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن صحيفة «جارديان» البريطانية الوحيدة التي أشارت إلى المزاعم الخاصة بفرض رسوم إضافية على القادمين من غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الغد»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الأربعاء، أن الصحيفة ليس لها مراسل في الجانبين المصري والفلسطيني من معبر رفح.

وأوضح أن «كاتبة الموضوع مراسلة بريطانية كانت موجودة في مصر حتى عام 2018 ثم انتهت إقامتها»، منوهًا أن «المراسلة خالفت شروط الإقامة ومارست عملًا صحفيًا بدون اعتماد من المركز الصحفي وغادرت من مصر».

وذكر أن «المراسلة – رغم ما حدث - دعيت للمشاركة في تغطية الانتخابات الرئاسية عام 2018 وصدر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، لكنها رفضت الحضور».

ونوه أن «تقرير الصحيفة البريطانية لا يستند إلى مصدر معروف أو وثيقة مؤكدة أو شيء ميداني يؤكد هذا الزعم»، مؤكدًا أن «ما جاء بالتقرير يتعارض مع السياسات المصرية».

وأكمل: «ما قدمته مصر أكبر بكثير من دولارات أو جنيهات، فالدولة قدمت أرواحًا وشهداء وأرضًا احتُلت مرتين، وستظل تقدم ما يجب عليها القيام به للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، فلا يمكن أن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية».

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول مسئول في العالم يؤكد من الأكاديمية المصرية العسكرية أن تهجير الفلسطينيين يعني تصفية القضية.