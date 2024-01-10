 مدرب جامبيا: هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في أمم إفريقيا - بوابة الشروق
الأربعاء 10 يناير 2024 3:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مدرب جامبيا: هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في أمم إفريقيا

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 10 يناير 2024 - 2:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 يناير 2024 - 2:55 ص

قال توم سانتيفت، المدير الفني لمنتخب جامبيا أن هدف فريقه هو الوصول لأبعد نقطة في كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وقال توم سانتيفت في تصريحات تليفزيونية: "طموحنا واضح مع جامبيا وهو أننا نريد أن نبقى لأطول فترة ممكنة".

وأضاف المدرب البلجيكي: "نحن نعرف أن البطولة هذه المرة أكثر صعوبة من البطولة الماضية، ولكننا سنحاول، وسيكون شيئا عظيمًا أن نصل إلى الدور الثاني من مجموعة تضم الكاميرون والسنغال وغينيا".

وتابع: "سيكون الأمر صعباً ولكننا سنحاول وسنجتهد، و - إن شاء الله - سنصل إلى الدور الثاني وربما أبعد من ذلك".

وأكمل: "بدأنا معسكرنا التدريبي يوم الثلاثاء الماضي في المملكة العربية السعودية، ونفذنا بعض التدريبات واعتبارًا من غدًا الخميس، سيكتمل الفريق، وسيصبح لدينا 27 لاعبًا موجودين في المعسكر".

وواصل: "واجهنا بعض الصعوبات في التحضير لمرحلة الإعداد، ولن نخوض مباريات ودية لأن الوقت ضيق لإعداد الفريق، ويوم الإثنين علينا أن نتوجه إلى جامبيا لمقابلة رئيس الدولة وتوديع الجماهير".

وأتم: "سنتوجه اليوم الأربعاء إلى مدينة ياماسوكرو، للاستعداد للمباراة، نحن في مجموعة صعبة للغاية تضم منتخبات الكاميرون والسنغال وغينيا، ونحن الفريق الأصغر والأقل فرصاً في الترشح من المجموعة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك