مدحت العدل: محسن جابر لا يملك سوى 30% من حقوق أغاني أم كلثوم

تحدث السيناريست مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، عن الأزمة الأخيرة بين الجمعية والمنتج محسن جابر حول ملكية تراث السيدة أم كلثوم.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إن الجمعية تملك 90% من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمؤلفين والملحنين، لافتا أن 70% من أغاني السيدة أم كلثوم مملوكة لشركة صوت القاهرة -أحد أعضاء الجمعية- باعتبارها أحد الناشرين.

وأوضح أن المنتج محسن جابر لا يملك سوى نسبة 30% فقط -وليس 100 %- كما يشير نافيا صحة تصريحاته حول تنازل المؤلفين والملحنين للسيدة أم كلثوم عن أغانيهم، مشيرا إلى أن العقد الموقع بين شركته مع صوت القاهرة ينص على امتلاك الأخيرة 98 أغنية، بينما يملك «جابر» 30% فقط من حقوق التوزيع.

ونوه أن صوت القاهرة شركة قطاع عام مملوكة للدولة، لافتا إلى امتلاك الجمعية عقد تنازل أم كلثوم عن حقوق التوزيع لصوت القاهرة الموقع خلال حقبة الجمهورية العربية المتحدة.

ونفى مجددا حصوله على نسبة 100% بعد تنازل الورثة، قائلا: «هو حصل على 100% من إجمالي من 30%، أما صوت القاهرة لديها 70%».

ولفت إلى معاناة أعضاء بالجمعية من ورثة «فنانين كانوا ملء السمع والبصر» من تراجع أوضاعهم المعيشية بشكل يفوق تخيلات الجمهور، معقبا: «نحن في الجمعية مسئولين عن حقوق هؤلاء الناس».