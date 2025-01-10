 وزيرة التضامن تتابع تداعيات حريق منشية ناصر.. وتوجه بصرف التعويضات اللازمة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية - بوابة الشروق
الجمعة 10 يناير 2025 6:30 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حريق منشية ناصر.. وتوجه بصرف التعويضات اللازمة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية

اية عامر
نشر في: الجمعة 10 يناير 2025 - 6:13 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يناير 2025 - 6:13 م

تتابع مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحريق الذي اندلع في الساعات الماضية بمنطقة منشية ناصر، وتسبب في إلحاق الضرر بعدد من المنازل، ومصانع تعمل في تدوير القمامة بالمنطقة.

ووجهت وزيرة التضامن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن بمحافظة القاهرة وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر في الممتلكات واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين.

وجهت مرسي بصرف التعويضات اللازمة للأسر المضارة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك