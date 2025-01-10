قافلة دعوية تنطلق إلى مساجد شمال سيناء

انطلقت القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية اليوم الجمعة، إلى مساجد محافظة شمال سيناء (الشيخ زويد ـ الجورة - رفح٢).

وتضم القافلة سبعة من علماء الأزهر الشريف، وعشرة من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا حول موضوع: "وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الوَجْهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ" في الخطبة الأولى، ويخصص موضوع الخطبة الثانية للحديث عن (مفهوم المواطنة)".

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية،

كما أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء عقد 53 ندوة علمية بالمساجد الكبرى بعنوان: ”التربية بالقدوة ضرورة لنشر القيم والأخلاق الفاضلة” ضمن برنامج (مجالس العلم والذكر) .