 تدريبات فنية خاصة للاعبي الزمالك استعداداً لبلاك بولز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تدريبات فنية خاصة للاعبي الزمالك استعداداً لبلاك بولز

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 10 يناير 2025 - 6:13 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يناير 2025 - 6:13 م

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس فقرة فنية للاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة أبو قير للأسمدة الأخيرة في كأس مصر، خلال مران الأبيض اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى جروس وجهازه المعاون الإشراف على الفقرة الفنية وخصص الجهاز الفني فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى من مسافات متنوعة، قبل خوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


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