قندوسي يقود سيراميكا للفوز على طلائع الجيش

تغلب نادي سيراميكا كليوباترا على مضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، لحساب منافسات الجولة الثامنة من الدوري العام.

وتمكن فريق سيراميكا كليوباترا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 67، بعد جملة رائعة، اختتمها اللاعب أحمد قندوسي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وحاول فريق طلائع الجيش مرارًا وتكرارًا من أجل إدراك التعادل، مع مطالبات متكررة باحتساب ركلة جزاء أكثر من مرة، إلا أن تقنية الفيديو أكدت صحة عدم احتساب أيًا منهم.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 15 التي يحتل بها المركز الأول في جدول ترتيب الدوري العام، بالتساوي مع الأهلي، الذي لديه مباراة إضافية، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة الثامنة، التي يحتل بها المركز الـ 12.