 ديانج يتألق.. الخلود يهزم الاتفاق في مباراة مجنونة بالدوري السعودي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ديانج يتألق.. الخلود يهزم الاتفاق في مباراة مجنونة بالدوري السعودي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 10 يناير 2025 - 7:09 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يناير 2025 - 7:09 م

تلقى فريق الكرة الأول بنادي الاتقاق الذي يدربه الانجليزي ستيفين جيرارد خسارة جديدة في مشواره بمنافسات الدوري السعودي على يد نظيره الخلود.

وخسر الاتفاق على ملعبه أمام الخلود الصاعد في الموسم الجاري للدوري السعودي للمحترفين بنتيجة 3-2.

وشارك أليو ديانج لاعب وسط الأهلي المُعار لصفوف الخلود في فوز فريقه على حساب الاتفاق في لقاء الجولة 14 من عمر دوري «روشن» السعودي.

سجل ثلاثية الخلود كل من جاكسون موليكا من ركلة جزاء في الدقيقة 26 وميزياني ماوليدا في الدقيقة 54 و90+9 في حين أحرز هدفي الاتفاق فينالدوم في الدقيقة 30 وموسى ديمبلي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+4.

الفوز رفع رصيد الخلود إلى النقطة 13 محتلًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، في حين جمّدت الخسارة من رصيد الاتفاق عند النقطة 15 في المرتبة الحادية عشر.


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