الكشف عن حكام مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة نادي البنك الأهلي أمام الإسماعيلي، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري العام.

ويواجه نادي البنك الأهلي فريق الإسماعيلي في الرابعة عصر غدًا السبت، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الدوري الممتاز.

وقررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم محمد عباس قابيل لإدارة مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي، ويعاونه عمر فتحي كمساعد أول، وخالد السيد، كمساعد ثاني.

وسيكون محمد علاء هاشم حكمًا لتقنية الفيديو في مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي، فيما يكون أحمد حمدي، مساعدًا له، بينما يكون محمد إبراهيم الدسوقي حكمًا رابعًا.

ويحتل البنك الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 برصيد 7 نقاط.