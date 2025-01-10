المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب لتأجيل الحكم في قضية المال مقابل الصمت

رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الخميس طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب تأجيل الحكم المنتظر ضده في قضية المال مقابل الصمت في نيويورك، ما يمهد الطريق أمام إصدار حكم ضده في الجرائم الجنائية قبل أيام من عودته إلى البيت الأبيض.

ويمهد قرار المحكمة الطريق أمام القاضي خوان ميرشان اليوم الجمعة لإصدار الحكم على ترامب، الذي تم إدانته فيما وصفه المدعون بمحاولة للتغطية على دفع مبلغ 130 ألف دولار كأموال مقابل شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز. ونفى ترامب أي علاقة له مع دانيلز أو ارتكاب أي مخالفة.

ووجدت أغلبية قضاة المحكمة العليا أن الحكم الذي سيصدر ضده لن يكون عبئا لا يمكن تحمله خلال فترة الانتقال الرئاسي، حيث أشار ميرشان إلى أنه لن يفرض على ترامب السجن أو غرامات أو فترة مراقبة.

وقال ترامب إنه يحترم قرار المحكمة العليا، وسيسعى للاستئناف الذي قد يصل مرة أخرى إلى المحكمة العليا. وقال في عشاء مع حكام جمهوريين في ناديه الخاص بفلوريدا: "أنا أحترم رأي المحكمة - أعتقد أن هذا كان في الواقع رأيا جيدا بالنسبة لنا لأنكم رأيتم ما قالوه، لكنهم دعوا إلى الاستئناف، والاستئناف يتعلق بالقضية الأكبر. لذلك، سنرى كيف سينتهي الأمر".