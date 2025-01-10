روبين فريزر مديرا فنيا جديدا لتورنتو الأمريكي

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أعلن نادي تورنتو الأمريكي، اليوم الجمعة، تعيين روبين فريزر، في منصب المدير الفني للفريق.

وبات نادي تورنتو هو الثالث في أمريكا يتولى فريزر تدريبه، بعد شيفاس يو إس أيه وكولورادو.

ومن المقرر أن يتولى فريز (58 عاما) تدريب تورنتو خلفا لجون هيردمان، الذي استقال في نوفمبر، بعد 14 شهرا من توليه المنصب.

ووقع فريز على عقد مع الفريق حتى موسم 2027.

وكان فريزر يلعب كمدافع وشارك في 27 مباراة مع المنتخب الأمريكي من 1998 إلى 2001.

ودرب فريزر فريق شيفاس يو إس أيه في 2011 و2012، وكولورادو في أغسطس 2019 حتى سبتمبر 2023.

وعمل فريزر كمدرب مساعد تحت قيادة المدرب جريج فاني في الفترة من 2015 إلى 2019، وساعد الفريق في الفوز بلقبه الوحيد في الدوري الأمريكي في 2017.