(كاس) تعقد جلسة استماع في قضية تناول الإيطالي سينر المنشطات في أبريل

حددت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) يومي 16 و17 أبريل المقبل، موعدا للاستماع في قضية تناول الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا في لعبة التنس، للمنشطات.

وأعلنت (كاس) عن المواعيد اليوم الجمعة وقالت إن جلسة الاستماع سيتم عقدها خلف الأبواب المغلقة في مقرها في مدينة لوزان السويسرية.

وتقدمت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) باستئناف ضد قرار أصدرته وحدة نزاهة التنس العام الماضي، والذي برأت فيه سينر من تهمة الاهمال والخطأ بعدما جاءت عينته إيجابية مرتين في مارس 2024 في مستويات منخفضة من مادة الكلوستيبول والتي يمكنها أن تبني الكتل العضلية.

وأوضحت (وادا) أنها تسعى لاتخاذ قرار بإيقاف اللاعب لمدة تتراوح ما بين عام إلى عامين في تلك القضية، والتي ظهرت للنور في أغسطس الماضي، وذلك بعد خمسة أشهر من ظهور العينة الإيجابية.

وتقدم سينر باستئناف ضد قرار الإيقاف المؤقت وقال بعد ذلك إن المادة دخلت إلى نظامه الغذائي عن طريق الخطأ، وذلك من خلال منتج عالج به جرحا صغيرا في يده من خلال مختص العلاج الطبيعي لديه.

ويتواجد سينر /23 عاما/ في ملبورن الأسترالية حاليا وذلك كحامل للقب بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق بعد غد الأحد.