بدء تنفيذ فعاليات الحملة الاستثنائية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية في الغربية

بدأت مديرية الطب البيطري بالغربية، اليوم السبت، تنفيذ فعاليات الحملة الاستثنائية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية، والتي تستمر حتى تحقيق المستهدف.

وكانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أشارت إلى تجهيز كل التحصينات والأدوات اللازمة، وتشكيل الفرق البيطرية وتوعيتهم بالإرشادات الواجب اتباعها خلال أعمال الحملة، والتي ستشمل جميع مراكز ومدن المحافظة طوال فترة الحملة المقررة.

وأضافت أن الحملة تستهدف تحصين 266 ألفًا و554 من رؤوس الماشية «الأبقار – الجاموس – الأغنام – الماعز»، ضد مرض الحمى القلاعية، مطالبةً المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.