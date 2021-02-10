 وصول 26 أفغانيا إلى كابول بعد ترحيلهم من ألمانيا - بوابة الشروق
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وصول 26 أفغانيا إلى كابول بعد ترحيلهم من ألمانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 7:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 7:38 ص

قال مسؤول في وزارة شؤون اللاجئين والعائدين الأفغانية إن نحو 26 مواطنا أفغانيا وصلوا إلى كابول بعد ترحيلهم من ألمانيا في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وذكر مسوؤل في مطار كابول أن رحلة الطيران وصلت إلى المطار في تمام الساعة 0635 صباحا بالتوقيت المحلي (0205 بتوقيت جرينتش).

وهذه هي الرحلة رقم 36 لطالبي اللجوء الأفغان المرحلين من ألمانيا منذ ديسمبر 2016.

ومنذ ذلك الحين، تم إعادة 989 من طالبي اللجوء الأفغان، الذين رُفضت طلباتهم، إلى أفغانستان.

وأثارت عمليات الترحيل جدلا كبيرا في ألمانيا، حيث يقول المعارضون إن الدولة التي تمزقها الحرب تمثل خطرا هائلا على طالبي اللجوء في حال إعادتهم.

وتُوقع الهجمات شبه اليومية التي تشنها حركة طالبان خسائر بشرية كبيرة بين صفوف المدنيين في البلاد. كما ينشط تنظيم داعش في أفغانستان.

وعلى الرغم من بدء محادثات السلام ، فإن الصراع الدائر بين طالبان والحكومة الأفغانية مستمر مع تدهور الوضع الأمني.

وتشهد أفغانستان، التي تحولت لساحة معركة منذ أربعة عقود، اشتباكات بشكل منتظم في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن عمليات القتل المستهدف والهجمات بالقنابل بشكل شبه يومي في العاصمة كابول.

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