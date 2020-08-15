التنمية المحلية: دورة تدريبية جديدة لإعداد قادة المستقبل الأسبوع المقبل

تنظم وزارة التنمية المحلية اعتبارًا من الأسبوع القادم ولمدة 3 أسابيع الدورة التدريبية الجديدة لإعداد قادة المستقبل وذلك بـ(مركز التنمية المحلية - سقارة) والمقرر تنفيذها في الخطة التدريبية للعام الحالي للوزارة ويستفيد من هذه الدورة التدريبية 50 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.

وأكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن دورة إعداد قادة المستقبل تعد من أهم الدورات التي تنظمها الوزارة بإجمالي 180 ساعة تدريب بما يعادل 12 ساعة يوميًا؛ بهدف إعداد كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة، باعتبار الشباب قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة، ولتقديم الخدمات بصورة أفضل وأسرع وتحقيق رضا المواطن على أرض الواقع.

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية تُعد من أولى الجهات التي نفذت دورات متخصصة في إعداد قادة المستقبل في المحليات لتأهيل صف ثانِِ يستطيع شغل مناصب قيادية في المحافظات.

وقال شعراوي إن الوزارة بدأت عصرًا جديدًا من التدريب وتأهيل القيادات المحلية؛ لإحداث تغيير شامل وكامل في أسلوب التدريب بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتحويل مركز التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية للتدريب، ومن ضمن الشروط للعمل كقيادات في المحليات الحصول على دورة متخصصة بها، موضحًا أننا نقوم بعمل تقييم لكافة الدفعات السابقة من قادة المستقبل ومتابعة تطور أدائهم في تطوير القطاعات العاملين بها.

ووجه المشرفين على تنفيذ دورة قادة المستقبل بزيادة المساحة الزمنية المخصصة لورش العمل وجلسات المحاكاة خاصة في مجال الأزمات والزيارات الميدانية للأماكن المتميزة التي تم تطويرها للاستفادة منها في تطوير جهات عمل المتدربين.

وأوضح أن البرنامج التدريبي سينفذ ورش عمل متقدمة في مجالات التفكير الإبداعي والابتكاري والخرائط الذهنية ومعدلات قياس الأداء والعمل الجماعي وهندسة الإنسانيات ورؤية مصر 2030 إضافة إلى الموضوعات والقوانين التي تخص الإدارة المحلية وأساليب القيادة الفعالة والتنمية البشرية والتخطيط الاستراتيجي ومهارات التفاوض والتخطيط العمراني وإدارة المشروعات والإصلاح الإداري للدولة ومهارات الاتصال والبروتوكلات والمراسم ونظم المعلومات الجغرافية والمبادرات الناجحة والاستفادة منها مثل مبادرة صوتك مسموع ومبادرة مجلس إدارة الشارع كنموذج لأهمية التكامل بين دور الدولة والمشاركة المجتمعية في دعم التنمية.

وأشار إلى أن إعداد صف ثان من القيادات المحلية عملية مستمرة ولا تقترن بفترة معينة، موضحًا أنه يتم ترشيح المتميزين الذين يجتازوا الدورة التدريبية كاملة لتولى منصب قيادي في المحافظات وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن.

وقال شعراوي إنه تم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من العاملين المتميزين على مستوى جميع المحافظات وديوان عام الوزارة، لافتا إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة قام بإجراء اختبار سلوكي وحاسب آلي ومقابلة شخصية لهم، كما تم وضع بعض القواعد العامة للترشح للدورة منها أن يكون المتدرب حاصلًا على مؤهل عالِِ ويتمتع بشخصية قيادية قوية وألا يزيد عن 45 عامًا وألا يكون من الشاغلين لمناصب قيادية.

وأضاف شعراوي أن تمكين العنصر البشرى وتدريبه باستمرار وتطوير أدائه وتنمية مهاراته وسلوكياته لأداء وظيفته بصورة أفضل هو أحد أهم ركائز التنمية وعوامل النجاح التي ترتكز إليها، لافتا إلى أن هدف التدريب هو التغيير للأفضل ورفع مستوى الوعى لدى المتدربين بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياه لديهم.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية الكبيرة للتدريب في العصر الذي نعيشه خاصة وأن التطوير التكنولوجي والعملي أصبح سريعًا بحيث إننا في حاجة مستمرة لتعلم مهارات وعلوم جديدة.