أشاد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمخرجات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، قائلًا: «نحن أمام حزمة من القرارات تحقق نقلة إيجابية مميزة للداخل الفلسطيني وللقضية بأكملها».

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى يسعى إلى خلق واقع فلسطيني جديد يحقق ويهيئ المشهد لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى الجهود التي بذلتها مصر طوال الأشهر الماضية عبر مؤسساتها المختلفة، وفرق الوساطة التي كانت موجودة في كل الأماكن داخل الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن الرعاية والدعم اللا محدود مو القيادة السياسية.

وأفاد بأن القيادة السياسية المصرية لم تبخل بجهد طوال الفترة الماضية على كل الأصعدة، معقبًا: «كانت هناك جهود دولية متميزة بذلت من جانب الدولة المصرية، ومؤخرًا من الأشقاء العرب كلهم».

وذكر أن حزمة الإجراءات المبذولة مؤخرًا تجاه القضية الفلسطينية تنقل الفلسطينيين إلى الأمام، من حيث وضع خارطة طريق واقعية للدخول إلى محطات الانتخابات.

وانطلقت، الاثنين، أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في أعمال الحوار الوطني الفلسطيني نحو 14 فصيلًا فلسطينيًا، وذلك من أجل تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات الأولى في فلسطين منذ 15 عامًا.

واختتمت، الثلاثاء، أعمال الجلسات بإصدار وثيقة البيان الختامي للحوار الوطني باسم قادة وممثلي الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية.