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هيثم شعبان يعلن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة غزل المحلة

محمد الهادي
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 7:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 7:30 م

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه التي دخل بها معسكرا مغلقا مساء اليوم في مدينة المحلة، استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة بالدوري.

ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على غزل المحلة في الثانية والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة سيراميكا كليوباترا في المعسكر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود شكري – عامر عامر.

خط الدفاع: وليد عبد المنعم – عبد الله محمود – سيف تقا – محمود صقر – رجب بكار – فابريس نجاه – أحمد محسن.

خط الوسط: ضياء قنديل – عاشور الأدهم – محمد ابراهيم – وينفول كوبينا – صالح جمعة – محمد توني.

خط الهجوم: أحمد غنيم – شادي حسين – أحمد ياسر ريان – رجب عمران – محمد مسعد – شريف دابو – ميدو جابر.


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