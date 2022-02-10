النواب الليبي يصوت على تسمية فتحي باشاغا رئيسا للحكومة المرتقبة

صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، بالموافقة بالاجماع على تسمية فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة المرتقبة.

وكان عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، قال إنه مع أعضاء مجلس الدولة الاستشاري يرفضون أي عبث أو أي قرار أحادي الجانب يتخذ من قبل مجلس النواب.

وشدد الدبيبة، في تصريح صحفي عقب اللقاء مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس أول أمس الثلاثاء، على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري من أجل الوصول إلى الانتخابات.

وكان مجلس النواب، صوت اليوم على تعديل الإعلان الدستوري الذي يقضي بحل الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور المنتخبه في عام 2014.

ويقضي التعديل بتشكيل لجنة جديدة من مجلس النواب ومجلس الدولة وخبراء للنظر في مشروع الدستور وتعديلاته وعرضه للتصويت والاستفتاء.

وقال عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن مجلس النواب صوت بالأغلبية المطلقة بـ 126 صوتا من أصل 147 نائبا حضروا اليوم.

وكان مجلس النواب في جلستة يوم الاثنين الماضي قد أقر مشروع قانون خارطة طريق تمدد عمل مجلس النواب لـ 14 شهرا إضافية بعد فشل المفوضية العليا للانتخابات في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في الموعد السابق 24 ديسمبر الماضي.