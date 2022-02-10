التضامن تطلق أول معسكر للطلاب قادرون باختلاف في الجامعات المصرية لدمجهم

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، أول معسكر للطلاب ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف" في الجامعات المصرية داخل جامعة بورسعيد، وذلك لمدة يوم واحد،حيث تنظمه وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

وحضر فعاليات المعسكر أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وصلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات.

وأقيم المعسكر بالمدينة الرياضية لجامعة بورسعيد تحت شعار "الإرادة والتحدي"، وذلك بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري، حيث شهد مشاركة ١٠٠ طالب وطالبة، بينهم ٣٠ طالبًا من الطلاب المتطوعين بالجامعة داخل وحدة التضامن الاجتماعي، و٧٠ طالبًا من ذوي الإعاقة البصرية والحركية.

وتضمنت فعاليات المعسكر تدريب ذوي الإعاقة على الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية، حيث يهدف إلى تحقيق الدمج ما بين الطلاب من ذوي الإعاقة وأقرانهم من الطلاب العاديين، وتم تنفيذ الفعاليات من خلال وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.