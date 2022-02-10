السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة يمكن أن تصبح قاتلة في حالة التأخر في العلاج، وتحدث عند انسداد الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم، بسبب جلطة دموية؛ مما يعطل تدفق الدم في الدماغ وتبدأ الخلايا في الموت، ويمكن أن يكون ضيق الشرايين سببًا آخر للسكتة الدماغية الإقفارية بسبب تصلب الشرايين.

لكن المشكلة هي أن الحالة لا تظهر أي علامات واضحة، ويمكن أن يكون من الصعب اكتشافها؛ لذلك يمكن الكشف عنها في الأطراف، حيث يمكن أن يؤدي التعرف عليها واتخاذ التدابير الوقائية في الوقت المناسب إلى إنقاذ الشخص المصاب.

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول العلامات المبكرة للسكتة الدماغية، التي يمكن أن تظهر على الأطراف.

• العلامات الشائعة للسكتة الدماغية

يمكن أن تكون السكتة الدماغية حالة مهددة للحياة، لذلك من الضروري التعرف على علاماتها والحصول على المساعدة الطبية في وقت مبكر.

• تشمل العلامات الشائعة ما يلي:

- مشاكل في الرؤية.

- ضعف أو شلل في الأطراف.

- دوخة.

- ارتباك.

- تدلي الوجه من جانب واحد.

• علامات غير عادية في الأطراف

من أكثر علامات السكتة الدماغية شيوعًا ضعف الأطراف أو شللها، وقد تظهر جميع علامات السكتة الدماغية الأخرى فجأة، لكن يمكن رصد هذه العلامة ساعات أو أحيانًا قبل أيام من السكتة الدماغية، وفي هذه الحالة قد لا يتمكن الشخص من تحريك أطرافه بسبب آلام العضلات أو ضيق العضلات.

• لماذا يحدث ذلك؟

السبب الرئيسي لتأثر الأطراف هو أن الدماغ تتحكم في عملها، حيث يتم تشغيل حركة الأطراف من خلال الرسالة المرسلة من الدماغ الذي يتحكم فيها، وعندما ينخفض تدفق الدم في الدماغ، يتأثر تبادل التعليمات بينهما، ونتيجة لذلك لا يمكنها التحرك أو تصاب بالشلل، ويعد أيضا ضيق العضلات وتنميلها شائعان جدًا في مثل هذه الحالات.

• ما هي عوامل الخطر؟

تعد السكتة الدماغية شائعة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من السكتة الدماغية، أو الذين أصيبوا بسكتات دماغية سابقة، إلى جانب ذلك، فإن الرجال هم أكثر عرضة للإصابة بها مقارنة بالنساء.

وتتضمن بعض الحالات الصحية التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ما يلي:

- ضغط دم مرتفع.

- تصلب الشرايين.

- نسب عالية من الدهون.

- رجفان أذيني.

- نوبة قلبية سابقة.

- فقر الدم المنجلي.

- اضطرابات التخثر.

- داء السكري.

- التدخين.

- الإفراط في تناول الكحوليات.

• كيفية الوقاية؟

- إجراء فحوصات منتظمة.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- اتباع نظام غذائي صحي للقلب.

- إدارة وزن الجسم.

- تجنب التدخين.

- الأرق.