ضبط عنصر إجرامي لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص ومواد مخدرة في أسوان

ضُبط عنصر إجرامي لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص ومواد مخدرة بأسوان.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان) بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش، طلقات من ذات العيار، كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو" وزنت 1،600 كيلو، ميزان حساس، مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.