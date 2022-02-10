 اليونان تسجل 19 ألفا و616 إصابة جديدة بكورونا و88 حالة وفاة - بوابة الشروق
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اليونان تسجل 19 ألفا و616 إصابة جديدة بكورونا و88 حالة وفاة

أثينا - د ب أ
نشر في: الخميس 10 فبراير 2022 - 9:47 ص | آخر تحديث: الخميس 10 فبراير 2022 - 9:47 ص

سجلت اليونان 19 ألفا و616 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 88 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و109 آلاف و999 إصابة، والوفيات إلى 24 ألفا و410 حالات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 19 مليونا و494 ألفا و840 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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