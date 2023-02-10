مجلس الوزراء السوري يعلن المناطق المتضررة من الزلزال المدمر مناطق منكوبة

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أعلنت رئاسة مجلس الوزراء السوري اليوم الجمعة، أن المناطق المتضررة نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الإثنين الماضي في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب تعتبر مناطق منكوبة وبما يترتب على ذلك من آثار.

وسجلت محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي اليوم الجمعة، هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجات غرب اللاذقية.

وذكر المركز السوري للزلازل وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الهزة الأرضية سجلت على مسافة 55 كم في تمام الساعة 11:17 صباحاً.

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء السورية، بوصول سيارات ومنظومة إسعاف من لبنان مقدمة من الحزب السوري القومي الاجتماعي تتضمن مساعدات طبية وغذائية وإغاثية و5 سيارات إسعاف للمتضررين من الزلزال في محافظة حلب.

وضرب زلزال شدته 7.7 درجة سوريا فجر الاثنين الماضي مما خلف دمارا واسعا وخسائر كبيرة في الأرواح، وخلف الزلزال المدمر نحو 1347 وفاة، 2295 إصابة.