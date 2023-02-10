أوقاف الإسكندرية: افتتاح مسجدين جديدين بأبي قير

افتتح محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجدين جديدين، وهما مسجد قرية 1 الكبير ومسجد التقوى بمساكن الضباط بأبي قير.

وتأتي هذه الافتتاحات في إطار سعي الوزارة لعمارة بيوت الله واهتماماتها بالمساجد إحلالا وتجديدا وصيانة وترميما، وحرص الوزارة على المساجد مبنى ومعنى، بحسب بيان المديرية.

جدير بالذكر أن سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ألقى خطبة الجمعة بمسجد عبد الحليم محمود، وأكد فيها أن حسن العشرة أمر حثنا عليه الشرع فهو من شيم أهل الدين والمروءة وهو من مكارم الأخلاق التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه يستجلب الود وتعظم المحبة في القلب.

وذكر أن من أهم صور الوفاء وحسن العشرة وفاء الإنسان لبلده ووطنه وتحقيق الهدف الأسمى، وهو قول المولى عز وجل "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها"، وهذا ما تعلمناه من نبينا صلى الله عليه وسلم.