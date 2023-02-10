الرئيس العراقي يعرب عن مواساته وتضامنه مع الشعب التركي

أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع الشعب التركي في محنته الحالية بوجه التداعيات الإنسانية الخطيرة التي خلفها الزلزال .

كما أعرب الرئيس العراقي وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز"، عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس وللشعب التركي ولأسر ضحايا الزلزال المدمر، متمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

ومن جانبه، أكد الرئيس التركي خالص شكره وامتنانه للرئيس والشعب العراقي على موقفه المواسي والمتضامن مع تركيا إثر الكارثة .