ارتفاع مصابي انهيار منزلين بالبحيرة إلى 25 مصابا ووفاة إثنين

أعلنت مديرية الصحة، بالبحيرة، ارتفاع ضحايا انهيار منزلين بالبحيرة إلى 25 مصابا ووفاة إثنين، على خلفية انفجار أسطوانة غاز بالمنزل، والذي أسفر عن سقوط المنزل والمنزل المجاور له.



وأكد الدكتور هاني جمعية، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن أغلب حالات المصابين مستقرة، والتي تنوعت ما بين سحجات وكدمات، وتتلقى أعلى رعاية طبية.



وأشار جميعة إلى أن أسماء الضحايا، وفاة طه (1) 22 سنة، ويوسف (أ)، فيما بلغ المصابين 25 مصابا من بينهم: عطيات م. ع 80 سنة، كدمات وسحجات متعدده بالجسم، ومحمد س ف 55 سنة كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومنال. م. ع. 38 سنة، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وعمرو م. ك. 15 سنة، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومنصور. ن. م. 37 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والسيد. ح. ش. 36 سنة، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ولواحظ. س. ا. 42 سنة، كدمات وسحجات متفرقة، وأحمد. أ. ج. 25 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورضا. م. ال. 49 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، انتصار. ع. ال. 53 سنة، كدمات وسحجات متفرقة.



بالإضافة إلى أمل. س. ع 33 سنة كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، سوزي ف. ع 35 سنة، كدمات وسحجات متفرقه، سعيد ا ال 33 سنة، كدمات وسحجات متفرقة، إيمان. أ. م 21 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إبراهيم. ا. ال. 49 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد. ا. ح 22 سنة، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، هاني. س. م. 38 سنة، كدمات وسحجات متفرقه، أميرة. م. ع. 19 سنة، كدمات وسحجات متفرقة، بسام. س. ع. 27 سنة، كدمات وسحجات متعددة بالجسم، وسماح. ن. ا. 46 سنة، كدمات وسحجات متعددة بالجسم، ومحمد. س. م. 26 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهدير. ا. ب. 5 سنوات؛ اشتباه كسر بالذراعين وكدمات متعددة بالجسم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.



فيما أكد، مصدر أمني، أنه تم إخلاء أربعة منازل مجاورة للمنزلين المنهارين؛ خوفا من تأثرهم بالحادث؛ نظرا لقدم حالة المباني.