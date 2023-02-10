 ضبط شخص لتزويره العملات المحلية والأجنبية وترويجها في الدقهلية - بوابة الشروق
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ضبط شخص لتزويره العملات المحلية والأجنبية وترويجها في الدقهلية

مصطفى عطية
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 2:41 م | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 2:41 م

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص لتزويره العملات المحلية والأجنبية وترويجها في الدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص- مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية- بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها بنطاق محافظة الدقهلية.

بتقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه. وبحوزته 30 ورقة مقلدة "عملة أجنبية"، وسيارة، وهاتف محمول.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية على النحو المشار إليه، وبإرشاده عُثر بمسكنه على عدد كبير من الأوراق المقلدة "عملات محلية وأجنبية"، ومبلغ مالي "من متحصلات نشاطه الإجرامي"، وكذا الأدوات والأجهزة المستخدمة في عمليات التقليد، ومجموعة كبيرة من الورق الأبيض يستخدمه المتهم في طباعة العملات الورقية المقلدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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