البيت الأبيض: إسقاط جسم طائر حلّق فوق ألاسكا

أعلن البيت الأبيض، مساء الجمعة، أن القوات الأمريكية أسقطت "جسما طائرا حلّق على علو مرتفع" فوق ولاية ألاسكا.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي: "سقط الجسم المجهول بالقرب من الجزء الشمالي الشرقي من ألاسكا بالقرب من كندا"، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".



وأضاف المتحدث أن هذا "الجسم" كان على ارتفاع 40 ألف قدم، وشكل تهديدا للملاحة الجوية.



وتابع: "لست على دراية بالتواصل مع الصينيين بعد سقوط جسم آخر بالقرب من ألاسكا"، ذاكرا أن الإدارة الأمريكية تلقت تنبيها لأول مرة بشأن هذا الجسم، ليلة الخميس.



وأبرز المتحدث أن الجسم المجهول "بحجم سيارة صغيرة"، مضيفا: "نتوقع استعادة الجسم بعد هبوطه في المياه الإقليمية الأمريكية".



ولا يعرف بعد مصدر هذا الجسم، فيما قالت وكالة رويترز للأنباء إن عملية الإسقط نفذتها مقاتلة أمريكية.