مقتل 2 وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بقنا

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 4 آخرون، اليوم الجمعة، في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، على خلفية خصومة ثأرية بينهما، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا العام.

وفرضت قوات الشرطة حصارا مشددا حول القرية مدعومة بالسيارات المدرعة وقوات الأمن المركزي، وألقت القبض على بعض المتهمين في الواقعة.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قنا، يفيد بوقوع اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الحجيرات التابعة لمركز شرطة قنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وفرضت حصارا مشددا حول القرية، وأسفرت المشاجرة عن مقتل اثنين وإصابة 4 آخرين، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهمين في الواقعة.